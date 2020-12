Sonic : plus d’un milliard de jeux écoulés, oui mais…

La franchise Sonic n’a plus vraiment le vent en poupe. Le dernier gros titre de la licence est sans doute l’excellent Sonic Adventure sur Dreamcast (qui date tout de même de 1998). Et pourtant, SEGA vient d’annoncer triomphalement que la franchise du petit hérisson bleu vient de franchir la barre du milliard de jeux écoulés (1,14 milliard exactement) sur tous les supports. Cet apparent et étonnant succès cache cependant un énorme biais : la grande majorité des jeux Sonic qui sont joués aujourd’hui sont des jeux mobiles… proposés souvent en free-to-play. Voilà pourquoi d’ailleurs SEGA parle de jeux distribués… et non vendus.

SEGA précise ainsi que Sonic Dash et Sonic Forces, deux jeux mobiles en free-to-play, se sont écoulés respectivement à 350 et 50 millions d’exemplaires. Pour ne pas terminer sur cette note un peu fielleuse, on rappellera tout de même que ce comptage prend en compte le génial Sonic the Hedgehog sur Mega Drive, et donc aussi le Sonic Adventure de la Dreamcast, brillante conversion 3D de la licence.