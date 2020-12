La star de l’eSport Ninja a désormais son costume dans Fall Guys

Le jeu phénomène Fall Guys en est déjà à sa troisième saison. Les parties déjantées de cet hybride Wipeout-Takeshi’s Castle rassemblent déjà plusieurs millions de joueurs dans le monde, et l’intérêt est sans cesse relancé à grands coups de nouvelles éprouves ou de skins colorés. Le nouveau costume à débloquer (1 fois au top, 1 fois vainqueur) est celui de Ninja, la star de l’eSport ! On notera que ce n’est pas la première fois que le jeune homme aux cheveux bleus reçoit l’hommage d’un jeu vidéo. Fortnite (qui est le titre fétiche de Ninja) avait dores et déjà proposé un skin à l’image du gamer pro. Quoi que l’on puisse penser de cet énième coup marketing, il faut bien reconnaitre que le costume Ninja de Fall Guys est vraiment « kawaï » à souhait…

Surprise!@Ninja is now in the store and he only costs:

1 x 👑 Top

1 x 👑 Bottom

So let’s see some 100% Ninja lobbies 👀

⭐️ We’ve also got a special show going live in 6 minutes of Ninja’s favourite rounds! ⭐️

Where we falling guys??? pic.twitter.com/Yir0GX2PpG

— Fall Guys ❄️ Season 3 Out Now! (@FallGuysGame) December 20, 2020