Death Stranding et Cyberpunk 2077 ont en commun de faire partie des titres les plus ambitieux de ces dernières années. Si les qualités respectives de l’un et l’autre titre font toujours l’objet de longs débats sur la toile, force est de constater que le jeu de Kojima a rendu une copie technique qui nettement plus convaincante. Le jeu frôle même l’exploit technique sur PS4. Malgré son lore quasi dépressif, Death Stranding est une œuvre qui se laisse parfois aller à l’humour et l’hommage un peu potache à d’autres titres majeurs du JV, comme Half Life ou Portal par exemple.



Le dernier cross-over en date va encore un peu plus loin. La mise à jour du jeu sur PC apporte de nouvelles missions tirées directement du lore de Cyberpunk 2077 ! Voilà qui dépasse largement le stade du simple skin bonus (même si ces derniers sont encore présents). Un nouveau véhicule Reverse Trike, toujours inspiré de Cyberpunk, pourra aussi être débloqué par les joueurs. Dommage que la version PS4 ne puisse pas en profiter…