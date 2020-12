Coronavirus : Twitter pourra supprimer les tweets de désinformation sur le virus et la vaccination

Petit à petit, les campagnes de vaccination se mettent en place dans plusieurs pays. Seuls garants d’un retour plus ou moins rapide à la normale, les vaccins anti-COVID sont déjà dans le viseur des complotistes et des activistes anti-vaccins. Conscient de sa responsabilité « sanitaire » alors que la seconde vague du COVID 19 continue de faire des ravages, Twitter vient d’annoncer qu’il se donnait le droit de supprimer les tweets de désinformation sur les vaccins. Seront visés notamment les tweets qui font référence à un prétendu contrôle de la population via les campagnes de vaccination. Les messages qui nient l’existence même du COVID pourront eux aussi être effacés.

Les propos un peu moins extrêmes mais pas ou peu sourcés seront toujours surplombés d’un message d’avertissement de Twitter. Donald Trump en personne avait fais les frais de ces nouvelles procédures, la plupart de ses tweets sur le COVID ou les fraudes post élections étant accompagnés d’une annotation d’avertissement.