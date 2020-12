Cloud gaming : Amazon Luna fait ses débuts sur Android

Luna, le service de cloud gaming d’Amazon, est maintenant disponible sur Android. Il était déjà accessible sur iOS, PC, Mac et Fire TV. Mais dans l’immédiat, seulement quelques smartphones Android peuvent l’avoir.

À ce jour, Amazon Luna fonctionne sur ces smartphones Android :

Pixel 4 XL, 4a, 4a 5G, 5

Samsung Galaxy S10, S10+, Note 10, Note 10+, S20, S20+, S20 Ultra, Note 20, Note 20 Ultra

OnePlus 7, 7 Pro, 7 Pro 5G, 8, 8 Pro, Nord, 7T, 7T Pro, 7T Pro 5G

Amazon promet que d’autres smartphones Android vont prendre en charge son service de cloud gaming au fil du temps. Mais il n’y a pour l’instant ni une date ni une liste des prochains appareils éligibles. Le groupe précise seulement qu’il faut au minium avoir Android 9.0 Pie et Google Chrome 86.

Pourquoi Chrome ? Parce qu’à l’instar d’iOS, Amazon Luna sur Android fonctionne depuis un navigateur (Chrome) et non une application dédiée. Il suffit d’avoir un compte, connecter une manette (Luna, PS4 ou Xbox One) et commencer sa partie.

Amazon a annoncé Luna pour la première fois en septembre dernier. Le service de cloud gaming est seulement accessible à certains utilisateurs pour l’instant. Qui plus est, c’est uniquement aux États-Unis. Mais Amazon a promis une disponibilité dans d’autres pays au fil des mois.