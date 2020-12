Twitter : amende de 450 000€ pour une faille sur la protection des données

Twitter a écopé d’une amende de 450 000 euros en Europe concernant la protection des données. C’est la Commission irlandaise pour la protection des données (DPC) qui a décidé de l’amende. Le régulateur européen parle d’un non-respect du RGPD.

En janvier 2019, Twitter a averti ses utilisateurs d’une faille de sécurité. Elle a permis de voir des tweets d’utilisateurs qui étaient censés être protégés. Le problème est que ce bug a existé pendant des années.

La DPC estime que Twitter n’a pas informé comme il le doit dans les 72 heures le régulateur européen. Cela explique l’amende administrative de 450 000 euros. La Commission irlandaise parle d’une amende « efficace, proportionnée et dissuasive ».

C’est la première décision notable prise par l’autorité irlandaise dans le cadre du RGPD. Celui-ci a vu le jour en 2018 et il donne plus de pouvoir aux régulateurs pour protéger les consommateurs. La décision implique des autorités de régulation de différents pays européens et illustre la complexité du nouveau mécanisme de l’Union européenne sur la protection des données.

La Commission irlandaise pour la protection des données a ouvert une vingtaine d’enquêtes au total. Mais elle n’a jusqu’à présent pas infligé d’amende significative. L’amende pour Twitter est toutefois bien inférieure à ce qu’aurait pu décider la RGPD. Selon le règlement, Twitter aurait pu écoper d’une amende équivalente à 4% de son chiffre d’affaires mondial annuel. Ce fut 140 millions de dollars en 2019.