Google : plusieurs services en souffrance depuis quelques dizaines de minutes

Depuis quelques heures, de nombreux utilisateurs rapportent des soucis sur plusieurs services de Google, notamment YouTube et Gmail. Rien à signaler chez votre serviteur, mais YouTube, Gmail, Google Drive ou bien encore Google Docs semblent bel et bien en rade chez un certain nombre de personnes. Les incidents auraient été notifiés entre 11 et 13h, ce qui signifie que les ingénieurs de Google sont déjà à pied d’oeuvre pour un retour à la normale rapide. A noter que YouTube ou Gmail seraient de nouveau partiellement utilisables chez les utilisateurs concernés (certaines fonctions manquantes sur Gmail, navigation privée seulement sur YouTube).

Il n’est pas si rare qu’un service Google connaisse de petits soucis techniques, mais il est en revanche bien moins fréquent que la panne concerne la totalité des services du groupe (et en même temps qui plus est). Si vous aussi vous êtes concerné par cette panne massive, faites nous en part dans le fil de commentaires.