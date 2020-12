SMS non reçus sur Android : Google déploie un correctif

Vous ne recevez plus de SMS sur votre smartphone Android ? C’est normal : Google a fait une gaffe. Mais il y a une bonne nouvelle : Google a découvert l’origine du bug et un correctif est en cours de déploiement.

Le bug des SMS sur les smartphones Android vient de Carrier Services. Il s’agit d’un composant qui permet une bonne communication entre votre smartphone et les services de votre opérateur. Il peut s’agir de la 4G, de la VoLTE, des appels Wi-Fi et donc des SMS. Google a déployé cette semaine la mise à jour 50.0 de son composant qui a causé plus de bugs qu’autre chose.

Au vu des soucis un peu partout dans le monde avec les SMS sur les smartphones Android, Google a préféré revenir sur la version précédente. Il s’agit de la version 48 de Carrier Services 48.0 et non la version 49.0. Ainsi, l’envoi et la réception de SMS fonctionnent de nouveau.

Pour avoir Carrier Services 48.0, ouvrez le Play Store, touchez le menu hamburger en haut à gauche et sélectionnez « Mes jeux et applications ». Une mise à jour du composant va apparaître. Comme dit précédemment, il s’agit en réalité d’un retour en arrière et non d’une mise à jour à proprement parler.