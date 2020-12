L’agence spatiale japonaise récupère un échantillon de l’astéroïde Ryugu

2 ans après que la sonde Hayabusa 2 ait réussi son touch down sur l’astéroïde Ryugu, la JAXA (Agence Spatiale Japonaise) vient enfin de récupérer le premier échantillon issu de cette mission. Une équipe de la JAXA aidée par des astronomes australiens est parvenue à localiser puis récupérer la capsule contenant l’échantillon. Cette dernière avait été « lâchée » par la sonde à l’approche de l’atmosphère terrestre, avant de s’échouer dans un coin reculé de l’Australie.

Capsule collection! The helicopter team immediately flew to the location identified by the DFS team. They searched for the fallen capsule by using radio waves and maps. Thank you very much!

(Collection Team M)#Hayabusa2#はやぶさ2#AsteroidExplorerHayabusa2 #HAYA2Report pic.twitter.com/KSyEbnU3Yd

