Netflix prépare une série animée sur Sonic

Netflix, c’est plus fort que toi. Le numéro un du SVoD a laissé – temporairement – fuiter l’info sur son compte Twitter officiel NX On Netflix : le bref communiqué accompagné d’une petite illustration sans équivoque confirment qu’une série d’animation basée sur la licence Sonic est en cours de production ! Cette série en CGI 3D (Sonic est déjà passé à la 3D dans les jeux) sera pilotée par un groupe de créateurs à qui l’on doit la série Ben 10, Marvel’s Avengers Assemble ou bien encore Ultimate Spider-Man. Du beau monde donc pour une série animée que l’on espère un peu plus qualitative que le film « live action » très moyen sorti il y a près d’un an.

Sonic court vers Netflix. Le petit hérisson bleu est de nouveau « tendance » ces derniers temps.

Si l’on en croit la publication de Netflix (retirée depuis), la série Sonic serait disponible dans le courant de l’année 2022.