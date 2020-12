Game Awards 2020 : tous les nouveau jeux dévoilés lors la cérémonie (trailers)

Au delà de la traditionnelle remise de prix, les Game Awards 2020 ont été l’occasion de découvrir les prochains jeux ou mises à jour en préparation sur PC et consoles. Une fois de plus cette année, il y a eu du très lourd au programme : l’annonce du reboot de Perfect Dark sur Series X, le superbe Season tout en Cel Shading, Sephirot dans Super Smawh Bross, le FPS Back 4 Blood du studio Turtle Rock (Left for Dead), l’intriguant Endless Dungeon, le renouveau de Crimson Desert, Ark 2 avec Vin Diesel, le remake de Ghosts n Goblins sur Switch, un teaser pour le prochain Mass Effect, la confirmation de Flight Simulator sur Series X (et pas sur Xbox One/One X), c’est peu dire qu’il y a eu l’embarras du choix… pour ne pas dire le choix de l’embarras ! Voici donc TOUS les trailers de ces merveilles… et de bien d’autres encore :