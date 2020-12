Netflix : un outil pour les parents permet de connaître l’activité de leurs enfants

Netflix a mis en place un Kids Activity Report pour les parents afin qu’ils puissent surveiller ce que leurs enfants regardent. Différentes données sont disponibles pour connaître les types de programmes les plus regardés, les recommandations, les personnages favoris et plus.

Netflix explique à The Verge que son nouvel outil doit aider les parents à mieux se connecter avec leurs enfants, sans obligatoirement regarder leurs programmes. Cela fera particulièrement plaisir à ceux qui n’ont pas envie de regarder tel ou tel dessin animé.

« La plupart des parents savent ce que leurs enfants aiment, grâce aux costumes d’Halloween ou aux jouets qu’ils demandent à Noël. Mais nous ne savons pas toujours de quoi traitent ces programmes », a déclaré Michelle Parsons. Il s’agit de la responsable de l’équipe chargée de la famille chez Netflix. « De quoi le programme parle-t-il en substance ? », demande la cadre. Les parents pourront justement en savoir plus avec le Kids Activity Report de Netflix.

Le Kids Activity Report de Netflix a fait ses débuts chez certains parents qui ont activé des profils pour enfants sur leurs comptes. C’est du moins le cas aux États-Unis et dans quelques pays. Le service de streaming ne dit pas quand tout le monde pourra en profiter.