LG abandonne aux fabricants tiers ses smartphones d’entrée et de moyen de gamme

Cela fait déjà un certain temps que LG n’est plus dans le top 5 des fabricants de mobiles. Distancé par Samsung, Apple et un quatuor de fabricants chinois (Huawei, Oppo, One Plus, Xiaomi), le géant sud-coréen accumule les pertes sur sa division mobile. Afin de limiter la saignée financière, le groupe vient de prendre une décision radicale : la conception et la fabrication des smartphones d’entrée et de moyen de gamme seront désormais confiés à des fabricants tiers. Ces derniers pourront vendre ces appareils sous la marque LG, désormais sous licence.

LG va désormais concentrer ses efforts sur des modèles HDG plus innovants, à l’instar du Wing et de son double écran rotatif

Les objectifs de cette nouvelle stratégie sont plutôt clairs : LG compte baisser les coûts de fabrication et consacrer toutes les ressources de sa R&D à la conception de modèles haut de gamme et à forte valeur ajoutée. De plus, proposer la marque sous licence permettra d’engranger des recettes supplémentaires. Quant au focus que des appareils HDG plus innovants, il s’illustre déjà via le Wing, un smartphone avec écran rotatif en « T » ou le Velvet, une phablette de 6,8 pouces dotée d’un stylet.