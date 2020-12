Project Athia : l’action-RPG de Square Enix arrivera bien sur Xbox Series X… dans au moins 2 ans

On pouvait largement le pressentir. Le nouveau trailer de présentation de certaines exclusivités de la PS5 a confirmé ce dont on se doutait déjà depuis quelques mois : la plupart des jeux « exclusifs » PS5 en provenance d’éditeurs tiers sont en fait des semi-exclusivités. Il en va ainsi de Deathloop et Ghostwire : Tokyo , tous deux développés par des studios appartenant désormais à Microsoft, qui arriveront donc forcément sur Series X (1 an d’exclu PS5 pour Deathloop).

Idem pour Godfall, en exclu temporaire de 6 mois sur PS5, mais aussi pour Project Athia, l’action-RPG très ambitieux de Square Enix. Le trailer donne l’info que les joueurs Series X fans de JRPG attendaient : l’exclusivité PS5 et PC de Project Athia prendra fin 24 mois après la sortie du jeu. Sony a donc verrouillé – et sans doute payé très cher – une exclusivité de longue durée… mais malgré tout temporaire. Au final, la bataille des « vraies » exclusivités se jouera essentiellement sur les titres first party, même si Microsoft s’annonce sans doute plus ouvert que Sony sur ce point, tout au moins sur certaines licences emblématiques (comme Elder Scrolls).