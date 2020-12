Spotify pourra lire les musiques stockées en local sur Android

Vous avez des musiques (comme des fichiers MP3) stockées en local sur votre smartphone Android ? Vous pourrez prochainement les lire depuis l’application de Spotify. Le service de streaming teste actuellement cette fonctionnalité sur son application mobile.

Jane Manchun Wong, qui fouille régulièrement dans les applications, s’est penchée sur le cas de Spotify. Elle a repéré une fonctionnalité « Montrer les fichiers de l’appareil ». La description indique : « Montrer tous les fichiers audio de votre appareil dans votre bibliothèque ». C’est déjà disponible depuis l’application de Spotify sur Windows et macOS, et ce depuis un moment maintenant. Ce sera sur Android (et iOS ?) à un moment donné.

Spotify is finally working on on-device local files support for Android!

No need to sync it from your desktop anymore :D pic.twitter.com/fVKiFAyxbs

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) December 6, 2020