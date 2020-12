Google Stadia débarque dans 8 nouveaux pays européens, à temps pour Cyberpunk 2077

Google annonce que Stadia est aujourd’hui disponible dans huit pays européens supplémentaires. On retrouve l’Autriche, la Tchéquie, la Hongrie, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Slovaquie et la Suisse. Ils rejoignent ainsi la France et d’autres pays.

Google souligne que le déploiement de Stadia dans les nouveaux pays européens se fera progressivement au fil des 24 prochaines heures. Si vous êtes dans l’un pays et n’avez pas encore le service, patientez encore un peu.

Tous les nouveaux utilisateurs de Stadia peuvent obtenir un mois gratuit de Stadia Pro. Il s’agit de l’offre qui permet de jouer en 4K avec du son surround 5.1. Elle donne également accès à plusieurs jeux offerts tous les mois. La liste du mois de décembre est à retrouver sur cet article dédié. Google souligne que chaque jeu que vous réclamez sur Stadia Pro est à vous tant que vous restez membre. Le prix est de 9,99€/mois. Il n’y a pas d’engagement, il est possible de partir à tout moment.

On peut en tout cas dire que ce lancement de Stadia dans de nouveaux pays européens tombe à pic pour la sortie de Cyberpunk 2077. Le nouveau jeu de CD Projekt RED sera disponible le 10 décembre un peu partout, dont sur la plateforme de cloud gaming de Google.