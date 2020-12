Neil Druckmann (TLoU2) devient coprésident de Naughty Dog

Mais où s’arrêtera donc Neil Druckmann ? Après l’énorme succès de The Last of Us 2 et la mise en chantier d’une série HBO basée sur le jeu – et réalisée en collaboration avec Craig Mazin, le réalisateur de Chernobyl – Neil Druckmann gagne désormais du galon au sein du studio Naughty Dog. Le directeur créatif de TLoU vient en effet d’être nommé coprésident de Naughty Dog. La directrice des opérations Alison Mori et le codirecteur de la programmation Christian Gyrling le remplacent à son ancien poste de vice-président.

Neil Druckmann

Déjà très impliqué dans tous les gros projets du studio, Neil Druckmann devrait donc désormais avoir la haute main sur tout ce qui se décide et se fait en interne. Peut-être le nouveau promu sera t-il désormais mieux placé pour lutter contre le crunch, un fléau véritablement endémique chez Naughty Dog et qui avait débouché sur de nombreux départs en plein développement de The Last of Us 2.