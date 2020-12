Ravn X : l’incroyable drone autonome lanceur de fusées

SpaceX est déjà bien positionné sur le marché des lanceurs de satellites, mais un concurrent inattendu pourrait se joindre à la fête. La startup américaine Aevum planche en effet depuis 2016 sur le Ravn X, soit un concept de drone autonome capable de placer en orbite terrestre basse de tous petits satellites. L’idée semble un peu folle sur le papier, et pourtant, on la retrouve aussi dans les cartons de Virgin avec son LaucherOne (un 747 modifié pour le lancement de satellites).

Aevum a été fondée par Jay Skylus, un ancien de la NASA et de Boeing, et a réussi à lever plusieurs fonds d’investissements, ce qui témoigne du sérieux de l’aventure. Le drone lanceur de satellites Ravn X n’est pas vraiment un poids plume dans sa catégorie : vingt-quatre mètres de long, une envergure de dix-huit mètres, et un poids de vingt-cinq tonnes lors du décollage (dont 100 kilos de charge utile). Un prototype est déjà en cours de préparation dans les hangars d’Aevum. Le premier lancement de test pourrait même avoir lieu dès l’an prochain !

De nombreux avantages sur la fusée

Le concept de drone lanceur de satellites a de nombreux avantages sur les fusées classiques de type Falcon 9 (SpaceX). Sur le plan logistique, une simple piste de 1,5 km de long permettrait à l’engin de décoller puis d’atterrir dans des conditions de sécurité infiniment plus contrôlables (et moins complexes) qu’avec une fusée. Autre avantage, la rapidité de mise en place : le Ravn X serait en mesure de livrer un satellite orbital toutes les 180 minutes, 24 heures par jour et 7 jours sur 7. De quoi « livrer » un maximum de commandes. Enfin, le drone géant Ravn X fonctionnent avec du Jet-A, un carburant aisément disponible.

Sur sa bonne lancée, Aevum affirme que plusieurs lancements sont déjà signés (plus d’un milliard de dollars de commandes). Sans surprise, on apprend que l’armée américaine fait partie des premiers clients de la startup.