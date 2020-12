Google Podcasts ajoute le support des flux RSS personnalisés

Google Podcasts se met au niveau d’autres services avec le support des flux RSS personnalisés. C’est une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont des flux privés. Ils peuvent maintenant les intégrer dans le service de Google.

La prise en charge des flux RSS personnalisés sur Google Podcasts est disponible partout. On la retrouve sur la version Web, l’application iOS et l’application Android. Sur le Web, il suffit de se rendre à cette adresse et entrer son flux. Sur l’application mobile, il faut se rendre dans l’onglet Activité, toucher la section « Abonnements » puis les trois petits points en haut à droite de l’écran. Une nouvelle option pour ajouter son lien apparaît. Le GIF ci-dessous montre comment faire.

Google Podcasts now supports subscribing to podcasts by RSS feed on Android, iOS, and Web.

This means you can now listen to more podcasts, including premium shows from @slate, @patreon, @glowdotfm, @stratechery, @getredcircle, @memberful, @supercast, and other great services. pic.twitter.com/0iy9yK775C

— Zack Reneau-Wedeen (@ZackRW) December 3, 2020