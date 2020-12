Samsung ne supportera plus ses anciennes montres en 2021

Samsung se prépare à mettre un terme au support de plusieurs de ses montres connectées Galaxy Gear en 2021. Ce sera dès le début de la nouvelle année avec la sortie des Galaxy S21.

Selon GalaxyClub, plusieurs montres et traqueurs d’activité de Samsung ne supporteront pas les nouveaux smartphones. La raison est simple : le constructeur ne va plus les mettre à jour. Cela concerne les Galaxy Gear, Galaxy Gear 2, Galaxy Gear 2 Neo, Galaxy Gear S et Gear Fit.

Naturellement, il sera toujours possible d’utiliser ces montres avec les smartphones actuels de Samsung. Cela concerne le Galaxy S20 et les modèles précédents. Mais il faut tirer un trait avec la connexion au Galaxy S21 et donc les modèles qui suivront.

Qu’en est-il des Galaxy Gear S2 et Galaxy Gear S3 ? Samsung va, semble-t-il, continuer à proposer des mises à jour et donc le support avec les Galaxy S21. Il n’y a en tout cas pas de mention qui évoque un abandon pour l’instant. À voir malgré tout si Samsung ne va pas les mettre de côté plus tard en 2021.

Pour rappel, les rumeurs insistantes annoncent une présentation et disponibilité des Galaxy S21 de Samsung pour janvier 2021. C’est plus tôt que d’habitude. Le constructeur fait généralement la présentation à la fin février.