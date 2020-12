Les films James Bond sont disponibles gratuitement sur YouTube

20 des 24 films James Bond sont maintenant disponibles gratuitement et légalement en streaming sur YouTube. MGM, qui détient la licence, a décidé de faire ce cadeau aux internautes.

Les films James Bond sur YouTube sont gratuits au visionnage, mais il y a des publicités. L’expérience peut rappeler les films diffusés sur les chaînes de télévision. Voici les 20 films disponibles :

James Bond 007 contre Dr No

Bons Baisers de Russie

Goldfinger

Opération Tonnerre

On ne vit que deux fois

Au service secret de Sa Majesté

Les diamants sont éternels

Vivre et laisser mourir

L’Homme au pistolet d’or L’Espion qui m’aimait

Moonraker

Rien que pour vos yeux

Octopussy

Dangereusement vôtre

Tuer n’est pas jouer

Permis de tuer

Goldeneye

Demain ne meurt jamais

Le monde ne suffit pas

Meurs un autre jour

Comme nous pouvons le voir, il n’y a aucun James Bond en streaming gratuit sur YouTube avec Daniel Craig. Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall et Spectre sont absents. Meurs un autre jour a vu le jour en 2002. C’est le dernier film avec Pierce Brosnan dans le costume de 007. Et c’est aussi le dernier de la liste.

Il y a deux informations importantes à prendre en compte. Les films James Bond sur YouTube sont seulement disponibles dans quelques pays. Et il y a seulement la version originale en anglais. MGM ne propose pas les films en France. Il faut donc utiliser un VPN avec une adresse IP américaine pour y accéder.