Cyberpunk 2077 : un trailer sur le spectaculaire mode photo, un gros patch, et (déjà) de belles promos sur Amazon

Cyberpunk 2077 s’apprête à occuper notre temps de cerveau disponible. Histoire de faire monter la température du buzz de quelques degrés supplémentaires, CD Projekt RED vient de diffuser un trailer du mode photo, et c’est peu dire que les possibilités seront énormes, du choix de la température de couleur à la profondeur de champ en passant par les filtres, l’angle de la caméra ou la pose de votre personnage/avatar. Spectaculaire ! Cyberpunk 2077 semble donc bien parti pour être un jeu monstrueux… avec un patch day one tout aussi hors norme. Si l’on en croit le site Betanews, ce patch de lancement pèserait la bagatelle de 56 Go !

Last but not least, le jeu a déjà droit à une substantielle baisse de tarifs sur Amazon. La version PS4 est facturée 53 euros au lieu de 70 euros, idem pour la version Xbox One ou PC (53 euros au lieu de 60 euros). Cyberpunk 2077 sera disponible le 10 décembre prochain sur Xbox One, PS4, PC et sur les consoles next gen PS5 et Xbox Series en rétrocompatibilité.