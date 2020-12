Amazon mettrait au point son premier ordinateur quantique

Après la vente en ligne, les services de cloud (dont récemment le cloud gaming), les robots industriels et les drones de livraison, voilà qu’Amazon se penche sur l’ordinateur quantique. Si l’on en croit les informations de Bloomberg, le géant américain plancherait sur un ordinateur à Qubits de même type que ceux déjà en service chez IBM ou Google. L’information a été déduite de certains mouvements de personnels. Marc Runyan, un ancien ingénieur de haut niveau au Jet Propulsion Laboratory de la NASA a tout déballé sur son profil LinkedIn.

Ce dernier affirmait en effet travailler « à la conception et à la fabrication d’un ordinateur quantique pour Amazon Web Services ». Voilà qui a le mérite d’être clair. Le descriptif de poste a par la suite été retiré… puis remplacé par un second intitulé presqu’aussi clair. L’intéressé précise travailler désormais au sein de la Quantum Hardware Team d’Amazon. On notera que ce n’est pas la première fois qu’Amazon se penche sur la technologie de calcul Qubits. En 2019, Amazon Web Services a développé et distribué des outils de cloud computing destinés à plusieurs modèles d’ordinateurs quantique (comme ceux du fabricant D Wave, le numéro un du secteur).