Salesforce rachète Slack pour 27,7 milliards de dollars

Salesforce annonce faire l’acquisition de Slack pour 27,7 milliards de dollars. La transaction se fera en cash et en actions. Les discussions étaient bien avancé il y a quelques jours. C’est maintenant une réalité : l’éditeur de logiciels de gestion rachète la messagerie d’entreprise.

« L’association de Slack et de Salesforce Customer 360 sera transformatrice pour les clients et l’industrie », explique Salesforce dans son communiqué. « Cette combinaison créera le système d’exploitation de la nouvelle façon de travailler, permettant aux entreprises de se développer et de réussir dans le monde entièrement numérique », ajoute la société.

Marc Benioff, le PDG de Saleforce, en profite pour saluer tout le travail de Slack. Il parle de cette messagerie d’entreprise comme de « l’une des plateformes les plus appréciées de l’histoire des logiciels d’entreprise, avec un incroyable écosystème autour d’elle ». Le dirigeant indique également que son groupe et Slack « vont façonner l’avenir des logiciels d’entreprise ». Il parle notamment d’une transformation de la façon dont tout le monde travaille dans un monde numérique.

Une autorisation nécessaire pour le rachat de Slack par Salesforce

Ce rachat intervient dans une année particulière avec le Covid-19. Salesforce note à ce sujet que cela a obligé les entreprises et gouvernements à s’adapter. Ils ont plus que jamais besoin d’avoir de bonnes expériences pour la communication et le reste.

Slack sera profondément intégrée dans chaque Salesforce Cloud. En tant que nouvelle interface pour Salesforce Customer 360, Slack transformera la façon dont les gens communiquent, collaborent et agissent sur les informations clients dans Salesforce ainsi que sur les informations provenant de toutes leurs autres applications et systèmes commerciaux afin d’être plus productifs, de prendre des décisions plus intelligentes et plus rapides et de créer des expériences clients connectées.

Les conseils d’administrations de Salesforce et Slack ont approuvé la transaction. Les deux groupes doivent maintenant obtenir le feu vert des autorités compétentes. Ils pensent que ce sera bon à la mi-2021. Mais ce n’est qu’une estimation de leur part à ce stade.