Snapdragon 888 : Qualcomm dévoile la puce des smartphones Android haut de gamme de 2021

Qualcomm a présenté le Snapdragon 888, sa nouvelle puce qui sera dans les smartphones haut de gamme de 2021. Elle succède à la puce Snapdragon 865. On pouvait s’attendre au nom Snapdragon 875 cette fois, mais Qualcomm en a décidé autrement.

Pour l’instant, Qualcomm se charge d’annoncer le Snapdragon 888 dans les grandes lignes. Il faudra attendre encore un petit peu pour connaître toutes les caractéristiques techniques.

Les premières caractéristiques du Snapdragon 888

Nous savons au moins que le Snapdragon 888 a une gravure en 5 nm. Au niveau des technologies, on retrouve le Snapdragon Elite Gaming (3e génération) et le Qualcomm AI Engine (6e génération). Par ailleurs, la puce peut gérer des écrans avec un affichage de 144 Hz. Qualcomm ajoute que sa puce est capable de gérer des photos et vidéos qui font 2,7 gigapixels par seconde. Cela représente 120 photos de 12 mégapixels. Pour ce qui est de la 5G, la puce embarque le modem Snapdragon X60. Il est directement intégré dans la puce, là où il était séparé auparavant.

Qualcomm dévoile aussi la liste des 14 constructeurs qui utiliseront le Snapdragon 888. On retrouve :

ASUS

Black Shark

Lenovo

LG MEIZU

Motorola

Nubia

Realme

OnePlus

OPPO

Sharp

Vivo

Xiaomi

ZTE

Les premiers smartphones qui embarqueront la nouvelle puce sont les Mi 11 de Xiaomi. Leur présentation devrait se faire au début de 2021.