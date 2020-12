Dr Who: La Révolution des Daleks : un trailer pour l’épisode du nouvel an

Il n’est pas rare que des séries populaires aient droit à leurs épisodes spéciaux, le plus souvent pour le nouvel an ou les fêtes de Noël. Concernant la série à rallonge Dr Who (12 saisons), c’est même devenu une habitude. L’épisode spécial La Révolution des Daleks permettra surtout… d’afficher des guest-stars insolites. Chris Chibnall, producteur exécutif de la série, annonce la couleur : « Où d’autre pourriez-vous trouver des membres de la famille royale britannique, une star américaine de renommée mondiale, un trésor (inter)national de la scène et du cinéma et l’un des jeunes acteurs les plus en vue de Grande-Bretagne ?« .

Dans l’épisode La Révolution des Daleks , les fameux robots ont droit à un nouveau look.

On retrouvera aussi bien sûr le casting habituel de la 12ème saison, soit Jodie Whittaker dans le rôle du Dr Who, Yaz (Mandip Gill), Ryan (Tosin Cole) et Graham (Bradley Walsh). L’épisode spécial La Révolution des Daleks sera diffusé le 1er janvier 2021 sur la chaîne BBC 1.