Alien : un reboot avec une Ripley plus jeune ?

Après le chef d’oeuvre originel, les trois suites de réalisateurs prestigieux, les deux derniers opus de Ridley Scott (plus décevants que mauvais), et la demi-douzaine de courts métrages diffusés sur YouTube, la saga Alien refait à nouveau parler d’elle. Si l’on en croit le site We Got Discovered, Disney via sa filiale Fox serait prêt à réaliser un reboot d’Alien… avec une Ellen Ripley beaucoup plus jeune. Le rôle culte merveilleusement endossé par Sigourney Weaver serait donc repris par une jeune actrice.

Alien sans Alien ? Vous n’en aviez pas rêvé, mais Disney va peut-être le faire…

Si cela est vrai, on voit tout de même mal comment le Xenomorphe pourrait avoir son rôle à jouer, alors même que le premier face à face entre Ripley et l’Alien intervient plusieurs années après l’action de ce reboot. Bien qu’encore non confirmée, l’information est crédible : il y a en effet quelques mois, Disney a bel bien évoqué sa volonté de repartir sur la franchise Alien, l’une des « plus aimées et respectées de l’histoire du cinéma ». Au vu de la façon dont Disney gère ses propres licences ou celles de Marvel, cette déclaration d’amour n’est pas forcément très rassurante…