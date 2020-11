TikTok : nouveau délai pour la vente de la branche US

C’est l’histoire sans fin : après un premier report de la date butoir au 27 novembre, ByteDance a désormais jusqu’au 4 décembre pour vendre la branche US de TikTok à une société américaine. L’éditeur chinois, qui se plaignait encore il y a quelques jours d’être laissé dans le flou suite à l’élection présidentielle, sait donc désormais qu’il lui reste une grosse semaine pour trouver un véritable repreneur (et non un partenaire d’affaires, comme cela avait été un temps envisagé).

Soupçonné d’espionnage et de collusion avec le gouvernement chinois, TikTok a jusqu’au 4 décembre pour vendre sa branche américaine

Ce nouveau report aurait été décidé afin de donner le temps nécessaire à l’examen d’un énième recours de TikTok. Rien ne semble cependant indiquer que l’administration américaine se montrera compréhensive en bout de course. Nul doute aussi que les représentants juridiques de TikTok tenteront d’obtenir un nouveau report. Après tout, de report en report, le dossier TikTok pourrait bien se retrouver sur le bureau d’un certain Joe Biden…