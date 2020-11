Seagate pourrait commercialiser des disques durs 24 To dès l’an prochain

Les disques durs de 1 ou 2 To sont presque devenus banals, et répondent à l’accroissement vertigineux du volume de données (jeux vidéo de plus de 100 Go, vidéo 4K voire 8K, etc.). Seagate s’apprête à changer la donne sur le stockage. Dès l’an prochain, le fabricant pourrait lancer sur le marché des disques durs à technologie HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording) d’une capacité de 24 To (soit 24000 Go) !

Malgré l’engouement pour le SSD, les disques dur « à plateaux » gardent encore un intérêt pour leurs énormes capacités de stockage

L’annonce vient de Dave Mosley, CEO de Seagate, qui s’exprimait lors de la Bernstein’s Operational Decisions Conference. Sur le papier, la technologie de stockage HAMR promet des améliorations multiples, tant sur la densité de stockage que sur la vitesse d’écriture/lecture. Les têtes de lecture/écriture de ces DD sont en fait composées de minuscules pointes au laser, ce qui autorise des densités de stockage jusqu’ici inédites.

Voilà qui serait idéal pour les secteurs hyper gourmands en datas (simulateurs, recherche biologique et médicale, )… ou pour un open world VR hyper détaillé de type Oasis (on peut toujours rêver…). Reste encore à connaitre les futurs tarifs de ces disques HAMR, des tarifs qui seront sans doute aussi monstrueux que la capacité de stockage.