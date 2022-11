🔥 [#BlackFriday] PureVPN à 1,24€ par mois (89% de réduction)

A la recherche d’un VPN performant à petit prix ? C’est le moment idéal en cette période de Black Friday. Le service PureVPN propose une promotion incontournable pendant quelques jours.

Si vous souscrivez a un abonnement PureVPN de 5 ans vous profiterez d’une réduction de 89 % qui fait chuter le tarif à 74,95€ 🔥 au total pour 5 ans d’engagement soit seulement 1,24€ par mois.



Pourquoi installer un VPN sur votre smartphone/ordinateur ?

Accédez aux contenus indisponibles en France

En parcourant le catalogue d’une plateforme de streaming comme Netflix, vous pourriez remarquer l’absence de certaines films disponibles en dehors de l’hexagone. PureVPN propose plus de 6500 serveurs dans 140 pays à travers le monde, dont une partie entièrement dédiés au streaming. Il ne sera pas possible d’accéder au catalogue de Netflix USA avec n’importe quel VPN, sur tout si le service dispose de peu de serveurs. PureVPN propose un réseau 10 gigabits pour garantir une qualité de service qui vous permettra d’accéder à Netflix US, Hulu, CBS etc.

De même, l’accès à divers sites est volontairement perturbé. La géolocalisation des internautes est ici le principal facteur. Après avoir installé un VPN sur votre smartphone, quelques secondes suffiront pour sélectionner un serveur localisé sur le continent américain ou en Asie, par exemple. Celui-ci parasitera votre position géographique initiale afin de supprimer de nombreuses restrictions.

Protégez-vous face aux tentatives de piratage

L’utilisation d’un VPN est un choix judicieux pour éviter certains risques associés au hacking. En effet, de nombreux « faits-divers » sont recensés chaque année ou la récupération de données personnelles engendre des situations alarmantes.

Maximisez votre confidentialité

Saviez-vous que votre FAI (fournisseur d’accès à internet) peut contrôler à chaque instant toutes vos interactions réalisées sur le web ? Si cette information évoque avec évidence un non-respect de votre vie privée, l’installation d’un VPN sur votre smartphone/ordinateur/tabelette peut répondre à cette problématique. En effet, un réseau privé virtuel performant garantit un parasitage permanent où la récolte de vos données devient impossible… Pourquoi s’en priver ?

Supprimez les restrictions de certains points d’accès

Les restrictions d’un point d’accès d’une école ou entreprise sont souvent pénalisantes pour naviguer sur le web lors d’une pause bien méritée. Inutile de modifier les paramètres de appareil,ces blocages sont appliqués depuis le pare-feu du routeur concerné.

Évitez les risques associés aux réseaux Wifi publics

Chaque année, de nouveaux points d’accès gratuits sont proposés aux Français depuis différents lieux publics (gares, aéroports, centres commerciaux…). Néanmoins, ces sources de Wifi sont associées à des risques de piratage non-négligeables. Brièvement, le partage de connexion entre plusieurs appareils est une « opportunité » pour les hackers.

En tant qu’utilisateur d’un smartphone, l’utilisation de l’un de ces points d’accès est donc déconseillée. Toutefois, un VPN vous rendra invisible aux yeux de ces utilisateurs malveillants, et ce, sans aucune manipulation supplémentaire. La totalité de votre activité en ligne sera chiffrée et restera illisible pour tout individu malveillant.

Voyagez en toute sérénité

Vous êtes un voyageur invétéré ou votre activité professionnelle vous impose des déplacements réguliers en dehors de la France ? L’utilisation d’un VPN depuis votre iPhone ne manquera pas de vous satisfaire ! En effet, la France n’est pas le seul pays concerné par le blocage de contenus sur le web. Certaines nations (telles que l’Inde, la Russie ou encore la Chine) appliquent de nombreuses restrictions mais aussi une surveillance de vos activités en ligne. Votre réseau privé virtuel deviendra votre meilleur allié !

Que propose l’offre PureVPN

PureVPN propose l’un des meilleurs services VPN au monde. Ce service, vieux de 14 ans, propose toutes les fonctionnalités que l’on peut attendre d’un tel fournisseur de service: une grande quantité de serveurs dans de nombreux pays, aucunes données personnelles collectées, 10 appareils connectables en même temps sur les principaux supports (iOS, Android, macOS, Windows, Linux, extensions Chrome, Firefox) le tout avec une garantie de 31 jours si vous n’êtes pas satisfait.



Pour le prix d’une baguette de pain donc, on se retrouve avec un accès VPN qui passe ainsi de 10,95 euros/mois à 1,24 euros/mois, soit une baisse tarifaire de 89% et vous permettra de profiter du catalogue plus complet de Netflix USA (et autres) en basculant simplement une IP américaine .Une très belle affaire !

Et pour plus de sécurité, PureVPN propose 3 addons complémentaires :

1. Le Gestionnaire de mots de passe PureKeep à 0,99€

2. La Sécurité numérique avec PurePrivacy à 0,99€

3. Le chiffrage de fichiers avec PureEncrypt à 0,99€

[Sponso]