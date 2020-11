SpaceX : le 100ème lancement était aussi le 7eme vol du booster Falcon B1049

SpaceX est décidément le champion du recyclage spatial. Durant la nuit du 24 au 25 novembre, la firme spatiale américaine a effectué avec succès son 100ème lancement de fusée Falcon 9 ! Cette 100ème cachait un autre chiffre hautement symbolique : le booster B1049 a en effet été utilisé pour la 7ème fois, ce qui constitue bien évidemment un record. Le booster ayant été de nouveau récupéré à la fin de la mission (sur une barge en pleine mer), ce dernier devrait donc être réutilisé une huitième fois !

Tout a commencé en 2015, lorsqu’une fusée Falcon 9 est revenue sur son pas de tir à la verticale, comme dans un vrai film de S.F. 5 ans plus tard, et SpaceX a déjà réalisé des dizaines de lancements de ce type (23 sur la seule année 2020). Le 2/3 de ces missions ont mobilisé des boosters recyclés (67 fois sur 100 lancements). Ce recyclage massif et désormais « banal » a permis à SpaceX de réaliser des belles économies lors de la préparation de ses missions, des économies estimées à plusieurs centaines de millions de dollars.

Spécialiste du lancement de satellites, SpaceX est aussi devenu depuis quelques semaines le taxi officiel des astronautes en partance pour l’ISS. Là encore, les boosters seront réutilisés d’un lancement à l’autre. La logique reste la même pour les futurs projets de voyages spatiaux basés sur le Starship : lors du premier essai (réussi) du Falcon Heavy, l’ancêtre direct du Starship, deux boosters sur trois étaient revenus se poser sur leur pas de tir.