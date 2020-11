Eternals : Marvel modifie totalement Makkari, qui est désormais une super-héroïne noire et… sourde

Eternals est bien parti pour être le film Marvel le plus « inclusif » du MCU. Après Phastos, premier super-héros gay, voilà donc Makkari, une super-héroïne aussi rapide que sourde (et non pas rapidement sourde). Les plus fans auront forcément tendu l’oreille (hum…), car dans le Comics en effet, Makkari est incarné par un homme, sans aucun handicap de surcroit.

Disney joue donc à fond la carte de l’intersectionnalité, puissance cube : Makkari était un homme blanc d’âge mur et parfaitement valide, mais dans Eternals, le même personnage sera incarné par une femme, noire, jeune, et donc sourde. Difficile de modifier un personnage de Comics plus en profondeur, au point que cela frise franchement la provoc bien inutile. N’aurait-il pas été plus simple (et plus respectueux de l’œuvre originale) de créer un tout nouveau super-héros pour l’occasion ? Visiblement pas pour Disney/Marvel.

Makkari la sourde sera jouée à l’écran par Lauren Ridloff, qui s’est dit honorée « de représenter la communauté des sourds ». Bon, la communauté des fans de Comics qui en ont un peu ras la casquette que l’on fasse n’importe quoi avec leurs super-héros préférés, visiblement il n’y a plus grand monde pour les représenter chez Marvel. Eternals arrivera en salles le 5 novembre 2021.