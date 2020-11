Xiaomi Poco M3 annoncé avec une grosse batterie pour 130€

Xiaomi a annoncé aujourd’hui le Poco M3, un nouveau smartphone qui débute à 129,99€. Sa particularité est l’autonomie grâce à sa très grosse batterie de 6 000 mAh.

Selon Xiaomi, le Poco M3 peut tenir trois jours avec une utilisation modérée. Le constructeur parle d’un jour et demi pour un usage intensif. Ce sera notamment le cas pour les personnes qui jouent sur leur smartphone. À cela s’ajoute le fait que Xiaomi fournit un chargeur de 22,5 W dans la boîte. Ce choix est intéressant parce que le smartphone supporte la recharge rapide jusqu’à 18 W.

Le Poco M3 dispose d’un écran de 6,53 pouces (2 340 x 1 080 pixels) au format de 19,5:9. Il ronronne avec la puce Snapdragon 662, 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage. À noter qu’il y a une différence entre les deux variantes. Celle avec 64 Go est UFS 2.1 et celle avec 128 Go est UFS 2.2. Par ailleurs, il est possible d’ajouter une carte microSD pour étendre le stockage.

Pour la partie photo, le Poco M3 embarque trois capteurs à l’arrière. Le capteur principal fait 48 mégapixels. Il est rejoint par un capteur macro de 2 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. À l’avant, le capteur photo fait 8 mégapixels.

Parmi les autres caractéristiques, on retrouve deux haut-parleurs, de l’audio Hi-Res, un port USB-C et une prise jack. Il y a également un capteur d’empreintes sur la tranche du téléphone. Pour le reste, le smartphone supporte deux cartes SIM, la radio FM et a un capteur infrarouge. Il pèse 198 grammes et mesure 162,3 x 77,3 x 9,6 mm.

Prix du Poco M3

Le Poco M3 de Xiaomi est disponible en jaune, noir ou bleu. Le prix est de 129,90€ pour le modèle 64 Go et 149,90€ pour le modèle 128 Go. Ce sera du moins le cas entre le 27 et le 30 novembre sur le site de Xiaomi et Amazon. Après cette date, les prix seront 159,90€ et 179,90€.