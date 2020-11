Stranger Things saison 4 : Robert Englund (Freddy Krueger) au casting !

On ne sait pas encore vraiment où en est le tournage de la quatrième saison de Stranger Things (malgré le premier teaser ci-dessous), mais une chose reste sûre cependant dans cet océan d’incertitudes : le casting va dépoter. En plus de David Harbour (Jim Hopper) et de la fine équipe d’ados réunie autour de Millie Bobby Brown (Eleven), le casting s’étoffe de huit nouveaux noms, dont un qui a fait la gloire des années 80 (encore !).



Ainsi, Joseph Quinn (Howards End), Jamie Campbell Bower (Twilight), ou bien encore Tom Wlaschiha (Game of Thrones) rejoignent le casting, tout comme un certain… Robert Englund, que l’on connait principalement pour son rôle du mythique méchant Freddy Krueger dans la série de films Les Griffes de la Nuit. Le premier Freddy avait fait son apparition en 1984, aux côtés d’une autre très jeune vedette en devenir : Johnny Depp. Voilà qui nous rapelle donc de joyeux et terrifiants souvenirs… La saison 4 de Stranger Things n’a pas encore de date de sortie.