Capcom dévoile la Retro Station, une mini borne d’arcade incluant des jeux Mega Man et Street Fighter

Après des années d’oubli (sauf au Japon), la borne arcade est de nouveau tendance (merci 1Up), et la mini borne encore plus. Après la Capcom Home Arcade, une manette-console pas tout fait satisfaisante, le studio japonais dévoile la Retro Station, un mini borne d’arcade aux dimensions pas si mini (32,9 cm x 28 cm x 31,5 cm pour 2,1 kgs) et au look vintage. La petite machine bleue et jaune intègre 5 titres de la franchise Mega Man et 5 autres titres de la franchise Street Fighter.

Côté Mega Man, les amateurs auront droit à Mega Man The Power Battle, Mega Man 2 The Power Fighters, Mega Man X, Mega Man Soccer et Mega Man & Bass, tandis que les fans de jeux de combats pourront passer leurs nerfs sur Street Fighter II, Street Fighter II’ Champion Edition, Super Street Fighter II, Super Street Fighter II Turbo et Super Puzzle Fighter II Turbo.

La console dispose d’une manette type arcade, de 6 boutons, de deux HP en façade, d’une sortie HDMI et d’un port jack (casque). L’assemblage de la machine a été confiée à Gantaku, à qui l’on doit déjà la fabrication de la Neo Geo mini (un certain gage de qualité donc). La Retro Station sera disponible à la vente, au Japon uniquement, dès le 1er décembre.