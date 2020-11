Chrome sur Windows 7 : Google prolonge le support des mises à jour jusqu’en 2022

Le support de Chrome sur Windows 7 va continuer un peu plus longtemps que prévu. Google annonce qu’il proposera des mises à jour pour son navigateur jusqu’au 15 janvier 2022. La date d’abandon jusqu’à présent était le 16 juillet 2021.

Google explique étendre le support des mises à jour de Chrome pour Windows 7 au vu de la situation sanitaire cette année. « Cette année a présenté de nombreux défis pour les organisations de toutes tailles », indique Google. Le groupe ajoute que les responsables informatiques ont dû « faire face à des décisions commerciales et technologiques difficiles, gérer un environnement de travail délicat et naviguer dans l’incertitude ».

Google sait que beaucoup d’entreprises ont encore Windows 7 et utilisent Chrome. La société va donc accorder un délai supplémentaire pour qu’elles puissent passer sur Windows 10. C’est un moyen d’avoir des mises à jour pour le navigateur pendant plusieurs années. « Nous continuerons à évaluer les conditions auxquelles sont confrontées nos entreprises clientes et communiquerons tout changement supplémentaire à l’avenir », précise Google.

Google a sondé des entreprises et 21% avaient prévu de basculer sur Windows en 2020. Mais ce projet est pour l’instant en suspens à cause du Covid-19 et des restrictions. « Nous espérons que cette extension donnera à nos entreprises clientes la flexibilité dont elles ont besoin pour continuer à gérer leur main-d’œuvre », indique Google.