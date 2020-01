Google Chrome pour Windows 7 : le support est assuré jusqu’en 2021

C’est le 14 janvier prochain que Microsoft cessera le support de Windows 7. Plus aucune mise à jour ne sera proposée pour le système d’exploitation, tout comme le service client ne proposera plus son aide aux utilisateurs dans le besoin. Mais pour ce qui est des logiciels, le support va continuer chez certains, notamment chez Google avec Chrome.

Google annonce que le support de Windows 7 pour Chrome sera assuré pendant encore 18 mois, soit jusqu’au 15 juillet 2021 au minimum. Google sait que tout le monde, notamment les entreprises, ne sont pas encore passés sur Windows 10, d’où l’intérêt de maintenir un support pour Chrome en attendant que cela se fasse. Malgré tout, Google recommande chaudement au public comme aux entreprises de basculer sur Windows 10 pour avoir un système d’exploitation à jour, sécurisé et qui pourra continuer à recevoir des mises à jour de Chrome au-delà de 2021.

C’est surtout l’aspect sécurité qui est mis en avant par Google avec Chrome. Le navigateur sur Windows 7 conserve les fonctions déjà en place, comme Safe Browsing, l’isolation des sites, la protection pour le phishing et les mots de passe et plus encore. Google ne précise pas toutefois si les mises à jour de Chrome pour Windows 7 jusqu’en 2021 vont être purement consacrées à la sécurité ou si les utilisateurs auront le droit aux mêmes nouveautés proposées sur Windows 10 et les autres systèmes d’exploitation.