Le mythique radiotélescope d’Arecibo va être détruit

Il est l’un des rares, sinon le seul, radiotélescope géant dont le nom est relativement connu du grand public. Mais même les légendes ont une fin : l’observatoire d’Arecibo (à Puerto Rico), que l’on peut apercevoir dans des films comme Contact ou Goldeneye, sera prochainement détruit ! L’imposante structure a en effet subi les assauts du temps, et connu plusieurs incidents récents. Le 10 août de cette année, un énorme câble s’est détaché de la plateforme, endommageant au passage sur plusieurs mètres l’immense réflecteur qui était situé juste en dessous.

Vieillissant et délaissé, le radiotélescope d’Arecibo ne sera bientôt plus qu’un souvenir. Il restera tout de même une immense référence dans les études d’astrophysiques

A l’arrêt complet depuis cet évènement grave, le radiotélescope ne sera finalement jamais remis en service. Un second câble s’est détaché le 6 novembre dernier, scellant cette fois définitivement le destin de l’observatoire. Jugé instable voire dangereux – la plateforme de 900 tonnes retenue par les câbles menace désormais de s’effondrer – le radiotélescope d’Arecibo sera finalement entièrement démonté, pièce par pièce. Certains bâtiments autour de l’observatoire seront cependant préservés, à l’instar d’un centre d’observation atmosphérique.

Agé de 56 ans, Arecibo est à l’origine d’un nombre astronomique de découvertes… astronomiques. Le radiotélescope a permis d' »observer » les Pulsars, découvert plusieurs étoiles à neutrons, mais le grand public connait surtout Arecibo comme l’un des premiers grands télescopes à chasser les possibles signaux radios « E.T » (sans succès) ainsi que les exoplanètes, ces planètes « similaires » à la Terre (par rapport à leur soleil) et qui pourraient peut-être abriter une forme de vie extra-terrestre. Ce véritable pilier de l’histoire des science astronomiques et astrophysiques va donc bientôt disparaitre, mais l’aventure des grands télescopes continue de plus belle, sur Terre comme dans l’espace.