Elections US : Donald Trump vire le directeur de l’agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures

C’est la décision du prince : dans un de ses derniers (et nombreux) tweets furibards, l’encore président américain Donald Trump annonce le limogeage avec effet immédiat de Chris Krebs, le directeur de l’agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructure. Le patron de l’agence gouvernementale CISA avait, il y a quelques jours à peine, salué une élection présidentielle sans la moindre trace de fraude massive, de piratage ou de déstabilisation (comme cela avait été malheureusement le cas lors de l’élection de Trump suite à la publication des mails d’Hillary Clinton). Chris Krebs n’avait pas hésité à rejeter les accusations de fraude massive relayées à longueur de tweets par Donald Trump, une attitude audacieuse… qui vient de lui coûter son poste.

The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud – including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, “glitches” in the voting machines which changed…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2020