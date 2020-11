Firefox cessera de supporter Flash en janvier 2021

Mozilla a fixé une date pour la fin du support de Flash dans Firefox : ce sera le 26 janvier 2021. Firefox 85 sortira à la même période. À titre d’information, nous en sommes aujourd’hui à Firefox 83. Cette version est disponible depuis 24 heures.

Mozilla explique travailler avec Adobe et les autres acteurs « pour assurer une transition en douceur pour tous » avec Firefox et les autres navigateurs. Le groupe ajoute :

La version 84 de Firefox sera la dernière version à prendre en charge Flash. Le 26 janvier 2021, lorsque nous lancerons la version 85 de Firefox, elle sera livrée sans le support de Flash, ce qui améliorera nos performances et notre sécurité. Pour nos utilisateurs sur les canaux de diffusion Nightly et Beta, le support Flash prendra fin le 17 novembre 2020 et le 14 décembre 2020 respectivement. Il n’y aura pas de réglage pour réactiver le support Flash.