Oppo dévoile l’Oppo X 2021, son impressionnant smartphone enroulable

Oppo vient-il de trouver LA solution parfaite pour étendre à volonté la surface d’affichage de nos smartphones ? Comme annoncé par les rumeurs, le premier smartphone enroulable d’Oppo a été dévoilé lors de la conférence Oppo Inno 2021. Contrairement aux Mate X et autres Galaxy Fold, l’Oppo X 2021 ne se plie pas, il s’étire, grâce à un système de charnière coulissante baptisé Oppo Roll Motor. L’effet est bluffant et franchement élégant : la technologie utilisée par Oppo permet d’éviter l’effet « brique » des smartphones pliables « double épaisseur ».

L’Oppo X 2021 peut ainsi s’étirer pour passer d’un écran 6,7 pouces (comme l’iPhone 12 Pro Mac), à une dalle de 7,4 pouces, plus proche cette fois d’un iPad mini en terme de form factor. L’Oppo Roll Motor permet un déroulement constant et fluide grâce à deux mini moteurs intégrés sous la dalle. Mieux encore, il est possible de dérouler le smartphone partiellement, et bénéficier ainsi d’une surface d’affichage « au choix ». Oppo rassure aussi les acheteurs potentiels qui craignent qu’avec cette technologie l’écran ne soit plus protégé. La dalle enroulable de l’Oppo X 2021 est recouverte d’une couche de protection Warp Track de 0,1 mm d’épaisseur.