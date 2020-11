Iliad (Free) : +6,3% de CA et la plus forte progression du nombre d’abonnés fixe en France lors du Q3

La maison mère de Free a retrouvé des couleurs lors du troisième trimestre 2020. Iliad affiche un taux de croissance soutenu avec un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros (France et Italie), en progression de 6,3% sur la période concernée. Principal facteur d’accélération du CA, les recrutements d’abonnés fixes sont en très forte hausse. Free est ainsi redevenu l’opérateur qui a enregistré le plus de nouveaux abonnés en France sur le fixe, avec 99000 abonnés supplémentaires sur le trimestre. Iliad précise que l’arrivée massive de ces nouveaux abonnés est due essentiellement au succès de la Freebox Pop et à un rebond de la demande pour la Freebox Delta.

La Freebox Pop a boosté le nombre de nouveaux abonnés fixe chez Free

La partie Fibre enregistre de son côté un record de nouveaux abonnés sur le trimestre (299 000), pour un total de 2,5 millions d’abonnés fibre. Du côté de la couverture réseau, Iliad affirme couvrir 97,8% de la population en 4G. 500 nouveaux sites mobiles ont été déployés lors du Q3, et 1300 sites 700 MHz ont été équipés. En Italie, la cadence est encore plus forte, avec 770 sites mobiles déployés en un trimestre, pour un total de plus de 5000 sites actifs. Le groupe rappelle enfin son intention de rachat de l’opérateur mobile polonais Play.