PS5 : la version PS4 se lance par erreur pour certains jeux, comme Call of Duty Black Ops Cold War

La PS5 peut lire les jeux PS4 et les jeux PS5. Mais il faut faire attention : certains joueurs ont découvert qu’ils jouaient à la version PS4 et non à la version PS5. C’est notamment le cas pour les jeux Call of Duty: Black Ops Cold War et Spider-Man: Miles Morales.

Le pack cross-gen de Call of Duty: Black Ops Cold War permet d’avoir la version PS4 et la version PS5. Les joueurs qui ont acheté ce pack depuis leur PS5 s’attendaient naturellement à jouer à la version PS5. Mais quelle ne fut pas leur surprise de voir qu’ils jouaient en réalité à la version PS4. Le scénario est similaire pour Spider-Man: Miles Morales.

Pour forcer la version PS5, il faut cliquer sur les trois petits points à côté du bouton « Jouer » et mettre la bonne version. Il faut maintenant espérer que Sony corrige le tir de son côté et n’active pas la version PS4 quand celle pour PS5 existe. Sauf si, éventuellement, le joueur demande à l’avoir pour une raison particulière.

Selon Eurogamer, ce problème provoque des bouchons pour télécharger les jeux. Ceux qui ont la version PS4 d’un jeu n’arrivent pas toujours à télécharger la version PS5 pour une raison étrange. Certains joueurs ont réussi à l’avoir en faisant une réinitialisation de la console. Mais disons que ce n’est pas la solution idéale.