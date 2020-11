Cyberattaque : les futurs projets de Capcom dévoilés par des pirates

Le 2 novembre dernier, le studio Capcom était victime d’une cyberattaque. Le groupe de hackers Ragnar Locker parvenait à accéder aux informations personnelles d’une petite dizaines d’employés et l’on pouvait penser que l’affaire en resterait là. Oui mais voilà, ce vol de données s’accompagnait d’un ransomware crypté. Les pirates n’ont pas hésité à faire preuve de chantage : Capcom devait verser à Locker 11 millions de dollars sous peine de voir certains de ses projets de jeux rendus publics.

Capcom n’a finalement pas cédé… tant et si bien que les pirates sont passés à l’action : plusieurs documents « secrets » ont été publiés, ce qui ne serait encore qu’une très faible partie des 1 To de données piratées. On sait donc désormais que Monster Hunter Rise ne restera pas une exclusivité Switch et devrait sortir d’ici quelques mois sur PC. Idem concernant Monster Hunter Stories 2. Plus surprenant encore, on apprend ainsi qu’une adaptation VR de Resident Evil 4 est prévue pour la plateforme… Oculus (sans doute Quest). Et le PSVR dans tout ça ?

Autres révélations encore, un RE sous forme de Battle Royale (c’est à la mode), et un titre Switch encore « secret » portant le doux nom de code Guillotine. Le gros leak dévoile aussi les coulisses financières de certains deals : ainsi, l’exclusivité PSVR de RE VII aurait couté 5 millions de dollars à Sony. Tout de même…