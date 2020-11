Amazon lance son programme de dons contre le gaspillage des invendus en France

Amazon annonce renforcer son dispositif de lutte contre le gaspillage en France. Le commerçant l’enrichit d’un nouveau programme destiné aux vendeurs partenaires qui utilisent son service logistique « Expédié par Amazon ». Au lancement, les dons récoltés iront à la Croix-Rouge et au Secours populaire.

Lorsqu’un vendeur partenaire souscrit au service « Expédié par Amazon », l’option « dons » est activée par défaut. Les vendeurs partenaires n’ont pas à payer de frais supplémentaires pour participer à ce programme. Amazon prend directement en charge la gestion des stocks d’invendus éligibles aux dons. En matière de TVA, Amazon travaille avec des organismes caritatifs éligibles à la dispense de TVA. Le géant du commence peut ainsi fournir à chaque vendeur une déclaration annuelle. Cela lui permet de justifier de la déduction de la TVA pour ses dons d’invendus.

« Amazon est profondément ancré et impliqué dans ses territoires d’implantation à travers la France », souligne Frédéric Duval, directeur général d’Amazon France. « Grâce à ce nouveau programme, nous venons non seulement en aide aux plus démunis, mais également à la planète », poursuit le dirigeant. Il note qu’Amazon réduit « considérablement l’impact des produits invendus, tout en contribuant au développement de l’économie circulaire ».

En complètement de ce programme, Amazon dit chasser le gaspillage par le biais de sa politique de revalorisation des surplus et des produits invendus. Il y a une remise en vente des produits éligibles. Le groupe assure qu’il y a une inspection, un reconditionnement et une certification. Certains produits peuvent même bénéficier de la même garantie que des appareils neufs.