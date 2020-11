YouTube : la grosse panne

YouTube est l’un des services les plus stables de Google, mais les bugs se font de plus en plus nombreux depuis quelques années, et les pannes totales encore plus rares. Ce jeudi 12 novembre, tôt dans la matinée, YouTube est totalement tombé en rade durant plusieurs dizaines de minutes. Le service pouvait bien être lancé, mais les vidéos n’étaient plus accessible, et ce au niveau mondial. Rapidement informée de la situation, l’équipe technique de YouTube a confirmé qu’elle planchait sur le problème.

Moins de deux heures plus tard, tout est revenu à la normale, et la TeamYoutube s’est de nouveau platement excusée pour cette interruption de service finalement assez courte (moins de deux heures). Un blocage de cette ampleur ne s’était produit qu’une seule fois cette année.

If you’re having trouble watching videos on YouTube right now, you’re not alone – our team is aware of the issue and working on a fix. We’ll follow up here with any updates.

— TeamYouTube (@TeamYouTube) November 12, 2020