La NASA vient officiellement de certifier SpaceX pour les vols spatiaux opérationnels

C’est presque un détail dans le grand ensemble, et pourtant, l’annonce est rien moins qu’historique. La NASA vient officiellement de certifier la capsule Crew Dragon de SpaceX ainsi que la fusée Falcon 9 pour les prochaines missions spatiales de l’agence, et notamment le transport d’astronautes jusqu’à l’ISS. C’est la première fois que la NASA certifie ce type de « moyen de transport » spatial depuis… la navette spatiale américaine, il y a donc 40 ans de cela !

L’administrateur de la NASA Jim Bridenstine s’est bien évidemment félicité de cet accord : « Cette étape de certification est une réussite incroyable de la NASA et de SpaceX qui met en évidence les progrès que nous pouvons réaliser en travaillant ensemble avec l’industrie commerciale ». Prochaine étape (déjà cruciale) de cette collaboration entre la NASA et SpaceX, la première mission commerciale officielle du Crew Dragon. Le samedi 14 novembre, les astronautes de la NASA Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker, ainsi que l’astronaute de la JAXA Soichi Noguchi embarqueront à bord du Crew Dragon pour rejoindre la Station Spatiale Internationale.