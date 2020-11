Xbox Series X : Amazon reporte la livraison à fin décembre pour certains clients

C’est aujourd’hui que la Xbox Series X et la Xbox Series S sont disponibles à l’achat. Mais tout le monde ne va pas recevoir la première console ce 10 novembre. En effet, Amazon annonce un report pour certaines livraisons.

« Nous nous attendons à expédier votre console dans les semaines à venir », indique Amazon dans un e-mail à certains clients. Le commerçant en ligne précise qu’il recevra davantage de stock en novembre et en décembre. « À ce moment, nous anticipons que vous recevrez votre Xbox Series X au 31 décembre ou avant », continue l’e-mail. Amazon assure qu’il fait le nécessaire pour que la console arrive le plus vite possible.

Autant dire que les joueurs qui ont reçu cet e-mail pour le report de la livraison de la Xbox Series X sont déçus. Cela peut se comprendre, surtout qu’Amazon les prévient quelques heures à peine avant la sortie de la console.

Pour rappel, Amazon a envoyé en septembre un e-mail similaire à ceux qui avaient précommandé une PS5. Le commerçant leur indiquait que leur console n’allait peut-être pas être livrée le jour de sortie.