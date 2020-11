Election de Joe Biden : Jim Bridenstine, patron de la NASA, annonce qu’il quittera bientôt son poste

La pression était sans doute trop forte. Nommé dans des conditions houleuses par Donald Trump en personne, l’actuel administrateur de la NASA Jim Bridenstine vient d’annoncer qu’il quitterait son poste dès que Joe Biden sera en place à la Maison Blanche : « Il faut quelqu’un de proche du président des États-Unis, quelqu’un qui a la confiance des administrations, dont l’Office of Managment and Budget, le National Space Council, le National Security Council. Je pense que je ne suis pas la bonne personne pour cela dans une nouvelle administration. […] Cela a été de loin la plus belle expérience de ma vie, et je suis très reconnaissant. Mais je ne me fais pas d’illusion : il y a plein de gens capables d’assurer le rôle d’administrateur de la Nasa ».

Lors de sa nomination au poste d’administrateur de la NASA en 2017, Jim Bridenstine cumulait les mauvaises étiquettes : climatosceptique et ultra conservateur, cet élu républicain de Oklahoma semblait taillé pour le poste aussi bien qu’un chat est fait pour l’eau. Et pourtant, Bridenstine ne cessera de prouver qu’il était bien l’homme de la situation, tout d’abord en reniant les thèses climatosceptiques, puis ensuite en fixant de nouveau des objectifs très ambitieux pour la NASA. Le projet de reconquête de la Lune par une femme astronaute (et américaine of course), c’est lui, les accords avec SpaceX sur les lanceurs futurs, c’est encore lui.

Mieux encore, Bridenstine a réussi à convaincre le bouillant Trump de rallonger le budget de fonctionnement de la NASA, au point que l’agence spatiale recevra finalement plus d’argent sous l’ère Trump que sous l’ère Obama ! Efficace et imprévisible dans le bon sens du terme, Bridenstine souhaite néanmoins lui aussi tourner la page de l’ère Trump. Mais après tout, qui dit que Biden acceptera sa démission ?