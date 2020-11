Xbox Games Pass Ultimate : Disney+ est gratuit pendant 1 mois

Microsoft annonce la gratuité de Disney+ pendant un mois pour ceux qui ont le Xbox Game Pass Ultimate. Le groupe avait fait du teasing hier et dévoile aujourd’hui les détails à ce sujet.

Comment avoir Disney+ gratuit avec le Xbox Games Pass Ultimate

Les joueurs avec le Xbox Game Pass Ultimate ont jusqu’au 31 janvier 2021 pour réclamer le mois gratuit à Disney+. Ils peuvent passer directement depuis leur Xbox One, Xbox Series X ou Xbox Series S. Ils peuvent également réclamer le bonus depuis l’application Xbox sur Windows. Sinon, les joueurs peuvent ouvrir l’application Xbox Game Pass sur iOS et Android. Une fois le cadeau réclamé, les joueurs sont redirigés vers le site de Disney+ pour activer le mois gratuit. Il est bon de noter que cela concerne seulement les personnes qui n’ont pas un abonnement en cours à Disney+.

L’application Disney+ est disponible sur Xbox One, Xbox Series X et Xbox Series S. Autant dire que le mois gratuit arrive à point nommé. Surtout que la deuxième saison de The Mandalorian a débuté. C’est « La » série originale du service de streaming de Disney le plus mis en avant.

Microsoft dit que le mois gratuit pour Disney+ avec le Xbox Game Pass Ultimate est disponible dans 18 pays. Mais pour une raison inconnue, la France ne fait pas partie du lot. Nous espérons qu’il s’agit d’une erreur et que l’Hexagone profitera bientôt de ce cadeau. Surtout que les autres pays européens ont le mois gratuit.

C’est quoi le Xbox Games Pass Ultimate ?

Le Xbox Game Pass Ultimate coûte 12,99€/mois. L’offre permet de jouer à un important catalogue de jeux en illimité. Elle donne également accès à xCloud. Il s’agit du service de cloud gaming de Microsoft. Vous pouvez jouer aux jeux Xbox en streaming sur votre smartphone ou tablette Android. Ce sera disponible sur iOS et PC en 2021.